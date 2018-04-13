Работа Совбеза ООН парализована из-за действий России

Сообщается, что Российская Федерация намеренно использует свое право вето для прикрытия жестоких преступлений президента Ассада против собственного народа. Россия пожертвовала способностью СБ ООН действовать, в этом мы видим намеренный умысел и содействия преступлениям против человечности.

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что блокировка страной-агрессором расследования преступлений против человечества в очередной раз подтверждает полное игнорирование Москвой любых международных соглашений. В таком случае мировое сообщество должно иметь необходимые механизмы и рычаги достойного ответа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно США и Франция одобрило и направило премьер-министру Великобритании Терезе Мэй совместные меры для сдерживания дальнейшего использования Дамаском химического оружия после предполагаемой атаки в Думе.