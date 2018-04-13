Порошенко отправил в Раду законопроект об изменениях в закон "О публичных закупках"

Соответствующий проект был зарегистрирован в парламенте сегодня, 13 апреля 2018 года. Законопроект определен главой государства как неотложный.

Последним этапом для прохождения будет передача документа на рассмотрение руководству. Однако, сейчас текст документа на сайте парламента отсутствует.

Законопроект позволяет органам государственного контроля мониторить и выявлять нарушения в сфере госзакупок. Документом создаются условия для преодоления коррупции в закупках.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная рада Украины рассмотрит законопроект об Антикоррупционном суде в первую пленарную неделю мая. По словам спикера, законопроект до сих пор находится на рассмотрении комитета. Сейчас комитет очень интенсивно работает, чтобы проработать все правки.