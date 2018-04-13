Помпео выступил за предоставление Украине летальное оружие

Об этом он сообщил на заседании международного комитета Сената США в пятницу, 13 апреля. Отвечая на вопрос сенатор от Республиканской партии Роберт Портман, который спросил, поддерживает ли Помпео предоставление Украине оборонного летального вооружения для защиты, он ответил: Сенатор, я поддерживаю.

При этом он заявил, что ни когда не признает аннексию Крыма и будет бороться за то, чтобы в США не признали ее законность.

Напомним, 1 марта Госдеп США одобрил возможную продажу Украине переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на сумму 47 миллионов долларов.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны боевиков, но не для эскалации конфликта на Донбассе.