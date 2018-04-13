10:56 13.04.2018 | Политика | Новости
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Помпео выступил за предоставление Украине летальное оружие

Кандидат на пост государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что поддерживает планы предоставить Украине летальное оружие.

Помпео выступил за предоставление Украине летальное оружие

Об этом он сообщил на заседании международного комитета Сената США в пятницу, 13 апреля. Отвечая на вопрос сенатор от Республиканской партии Роберт Портман, который спросил, поддерживает ли Помпео предоставление Украине оборонного летального вооружения для защиты, он ответил: Сенатор, я поддерживаю.

При этом он заявил, что ни когда не признает аннексию Крыма и будет бороться за то, чтобы в США не признали ее законность.

Напомним, 1 марта Госдеп США одобрил возможную продажу Украине переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на сумму 47 миллионов долларов.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны боевиков, но не для эскалации конфликта на Донбассе.


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