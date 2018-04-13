На следующей неделе Украина продлит санкции против России, - Турчинов

Это будут санкции, которые уже существуют сегодня, и продублированы санкции, которые приняли Соединенные Штаты Америки и другие европейские страны. Об этом в пятницу, 12 апреля, на ХІ форуме по безопасности заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

При этом секретарь СНБО выразил благодарность европейским партнерам и США за введение санкций против России.

Мы благодарны за санкции, которые реализуются против России, и особенно очень важны последние санкции, которые принял президент Трамп, США, которые достаточно существенны и болезненны для РФ, - пояснил Турчинов.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад". Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентские выборы в США в 2016 году.

Как сообщал УРА-Информ, министры иностранных дел стран Европейского союза уже на следующей неделе могут одобрить расширение санкций против Российской Федерации. Встреча состоится 16 апреля.