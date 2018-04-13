Московский суд постановил немедленно заблокировать Telegram на территории России

Таким образом, суд удовлетворил иск Роскомнадзора, поданный накануне. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на решение судьи Юлии Смолиной, суд разрешил начать блокировку немедленно - до вступления решения по иску в законную силу.

При этом представителей Telegram на заседании не было, так как создатель мессенджера Павел Дуров запретил юристам участвовать в "откровенном фарсе". Тем не менее адвокаты отправили в суд ходатайство с просьбой перенести заседание, оно было отклонено.

При этом рассмотрение иска по существу заняло всеголдишь 20 минут.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 апреля Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram на территории РФ. За два дня до этого закончился срок действия ультиматума, выдвинутого российским надзорным ведомством к Telegram.

"Роскомнадзор" требовал от Telegram передать ФСБ ключи шифровки от переписки пользователей.