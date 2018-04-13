Минфин США ищет нового куратора санкций

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Известно, что это подразделение занимается вопросами финансовой разведки, а также планированием и применением экономических санкций.

Действующий куратор Смит проработал в OFAC 11 лет. Из них три года возглавлял департамент. Координировал введение ограничительных мер против РФ, КНДР, Сирии и других стран.

В свою очередь, министр финансов США Стивен Мнучин поблагодарил Смита за многолетнюю работу.

В данный момент, причины ухода Смита не указываются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", исполнять обязанности председателя Государственного департамента Соединенных Штатов Америки будет первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан. Он будет руководить департаментом пока процедуру утверждения на должность не пройдет номинированный Трампом Майк Помпео.