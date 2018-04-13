Между Украиной и Перу будет действовать безвизовый режим – ФОТО

Об этом он написал на свое странице в соцсети Twitter.

Также в своем посте Климкин добавил, чтого еще по двум странам - Уругваю и Перу - есть договоренности о безвизе в ближайшее время.

Это супер, но мы должны открыть для украинцев всю Латинскую Америку, как и Украину для нее", - добавил Климкин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в скорейшем времени между Украиной и Македонией официально подтвердиться соглашение безвизовом режиме. Также запланировано поднятия уровня функционирования зоны свободной торговли между странами.