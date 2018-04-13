Макрон призвал активизировать диалог с Россией по Сирии

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, Макрон призвал всех активизироваться, чтобы вернуть мир и стабильность в Сирию.

Также глава страны заявил, что у французских властей имеются доказательства того, что химическая атака произошла с подачи президента Сирии Башара Асада. Однако Макрон отметил, что необходимо не допустить эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", США и Франция одобрило и направило премьер-министру Великобритании Терезе Мэй совместные меры для сдерживания дальнейшего использования Дамаском химического оружия после предполагаемой атаки в Думе.