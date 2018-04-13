16:49 13.04.2018 | Политика | Новости
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Макрон призвал активизировать диалог с Россией по Сирии

Глава французского государства Эмманюэль Макрон очень обеспокоен ухудшением ситуации в Сирии и призвал к дальнейшему диалогу с правительством РФ. Об этом президент заявил в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Макрон призвал активизировать диалог с Россией по Сирии

Об этом передает информационное агентство Reuters. 

Как отмечается, Макрон призвал всех активизироваться, чтобы вернуть мир и стабильность в Сирию.

Также глава страны заявил, что у французских властей имеются доказательства того, что химическая атака произошла с подачи президента Сирии Башара Асада. Однако Макрон отметил, что необходимо не допустить эскалации ситуации на Ближнем Востоке. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", США и Франция одобрило и направило премьер-министру Великобритании Терезе Мэй совместные меры для сдерживания дальнейшего использования Дамаском химического оружия после предполагаемой атаки в Думе.


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