Хорватское правительство ратифицировало Стамбульскую конвенцию

Документ предусматривает предотвращение и борьбу с насилием в отношении женщин, несмотря на оппозицию внутри правящей партии. Примечательно, что среди консервативных групп и местной католической церкви существует жесткая оппозиция в отношении подобных решений.

Так, определение пола в документе открывает путь для введения транссексуалов или трансгендеров как отдельных физических лиц. Против этого выступила и часть хорватского общества. Под стенами парламента прошли массовые акции протестов, а организаторы пообещали обратиться с петицией к премьеру страны с просьбой пересмотреть документ и наново провести голосование.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Хорватия о сотрудничестве в сфере предотвращения катастроф и ликвидации их последствий".