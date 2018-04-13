20:37 13.04.2018 | Политика | Новости
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Хорватское правительство ратифицировало Стамбульскую конвенцию

Сегодня, 13 апреля депутаты хорватского парламента проголосовали за ратификацию Стамбульской конвенции. Об этом передает Jutarnji Vijesti.

Хорватское правительство ратифицировало Стамбульскую конвенцию

Документ предусматривает предотвращение и борьбу с насилием в отношении женщин, несмотря на оппозицию внутри правящей партии. Примечательно, что среди консервативных групп и местной католической церкви существует жесткая оппозиция в отношении подобных решений.

Так, определение пола в документе открывает путь для введения транссексуалов или трансгендеров как отдельных физических лиц. Против этого выступила и часть хорватского общества. Под стенами парламента прошли массовые акции протестов, а организаторы пообещали обратиться с петицией к премьеру страны с просьбой пересмотреть документ и наново провести голосование.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Хорватия о сотрудничестве в сфере предотвращения катастроф и ликвидации их последствий".


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