"Холодной войны" с Россией нет, - МИД Нидерландов

Об этом сообщает NOS.

Во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Москве Стеф Блок подчеркнул, что в случае, если население читает газеты, оно может построить предположение, что холодная война возвращается, однако он дает на это четкий конкретный ответ, что это не так.

Он добавил, что последнее время об этом часто спрашивают журналисты.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", руководство Нидерландов приняло решения запретить добычу газа на территории государства до 2030 года.