09:39 13.04.2018 | Политика | Новости
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ХАМАС вновь проведет очередные акции на границе сектора Газа - ФОТО

Палестинское исламистское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, планирует провести антиизраильские акции возле разделительного забора.

ХАМАС вновь проведет очередные акции на границе сектора Газа - ФОТО

Соответствующие данные передает Министерство иностранных дел Израиля в Twitter.

Отмечается, что ХАМАС готовится начать еще одну ожесточенную конфронтацию на заграждении между Израилем и Газой.

В случае потасовок, Израиль будет продолжать защищать свои границы и своих граждан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман утверждает, что Израиль и Палестина имеют право на сохранение суверенитета своих государств. По его словам, оба этих государства имеют длительную историю, и что земли, на которых они на данный момент проживают, являются регионами обитания этих этносов еще с античных времен.


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