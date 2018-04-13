ЕС недовольна темпами проведения реформ в Украине

По его словам, главная задача перед украинским правительством на сегодняшний день стоит в том, чтобы принять закон о создании Антикоррупционного суда, ведь от этого зависит дальнейшая судьба транша для Киева. Процесс приватизации в Украине частично запущен, но результаты передачи национального имущества в частные руки малы, темпы проведения тендеров стоит ускорить.

Отдельным вопросом стоит выделить и земельную реформу, а точнее промедление украинских властей в создании рынка земли и открытия его для европейских рынков. Безусловно, что роводить реформы гораздо сложнее, чем поощрять к ним, особенно в стране, которая имеет конфликт на своей территории.

"Мораторий на продажу земли - это проблема, которую Украина пока еще не смогла решить. Это очень важно", - резюмирует Пекло.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Европейский союз признает факт успешного проведения в Украине ряда реформ.