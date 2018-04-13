ЕП может запустить процесс санкции против Венгрии

Вместе с тем вначале необходимо определить, существует ли реальная опасность серьезного нарушения этой страной основополагающих ценностей Евросоюза.

Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте Европарламента в пятницу, 13 апреля, процедура может привести к санкциям в отношении Венгрии, включая временное лишение голоса в Совете ЕС.

Представляя соответствующий проект докладчик комитета Европарламента Джудит Саргентини подчеркнула, что венгерский народ больше не может рассчитывать на основные права, которые на остальной территории Европы считаются само собой разумеющимися.

По ее словам, в Европе привержены к уважению человеческого достоинства, свободы, демократии, равноправия, верховенства права и прав человека. К сожалению, венгры не могут быть уверены, что их правительство будет честным и справедливым, - заявила Саргентини, добавив, что в ЕС должны "вступиться за венгерский народ, права которого были нарушены.

Напомним, в организации по безопасности и сотрудничеству в Европе раскритиковали выборы в Венгрии из-за нехватки справедливой конкуренции для оппозиционных партий. Также в ОБСЕ заявили, что политическим дебатам препятствовали "ксенофобская риторика, предвзятость СМИ и непрозрачное финансирование кампании".

Как сообщал УРА-Информ, в Венгрии на парламентских выборах, которые прошли в воскресенье, 8 апреля, победу одержала правящая коалиция из партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" во главе с действующим премьер-министром Виктором Орбаном. ФИДЕС получила 134 места в парламенте из 199.