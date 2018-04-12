16:54 12.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Вскоре Рада рассмотрит законопроект об Антикоррупционном суде

Верховная рада Украины рассмотрит законопроект об Антикоррупционном суде в первую пленарную неделю мая.

Вскоре Рада рассмотрит законопроект об Антикоррупционном суде

Об этом во время международного без пекового форума в Киеве заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий.

По словам спикера, законопроект до сих пор находится на рассмотрении комитета. Сейчас комитет очень интенсивно работает, чтобы проработать все правки.

Также отмечается, что если следующей пленарной среды комитет завершит рассмотрение, вопрос может встать на повестке дня в четверг.

"Согласно регламента, таблица с правками должна иметь до двух недель рассмотрения народных депутатов" , - добавил Парубий.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Верховная Рада Украины может принять законопроект об антикоррупционном суде в мае или июне нынешнего года. На данный момент профильный комитет работает над поправками в документу. 


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