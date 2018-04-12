В отношениях с Россией "мягкая политика" завершена, - Майк Помпео

Отныне США будут наказывать Россию за ее агрессивное поведение. Администрация президента Дональда Трампа считает Россию опасной для Штатов.

Об этом говорится в речи государственного секретаря США Майк Помпео, которую он провозгласит в четверг утром, 12 апреля, к сенаторам.

Вместе с тем он подчеркивает, что дипломатические отношения с Москвой, хоть они и сложные, должны продолжаться

При этом накануне Помпео подчеркнул, что главной целью его выступления сегодня является убедить сенаторов в том, что он намерен укрепить Госдепартамент и восстановить его значимость как крупного игрока в национальной безопасности.

Если не мы будем призывать мир к демократии, процветанию и уважению прав человека, то кто будет? Ни одна другая нация не оснащена тем же сочетанием могущества и принципов, чем наша, - говорится тексте речи Помпео.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Пентагон готов к военные действия в Сирии, если таковы будут уместны. Об этом в среду, 11 апреля, заявил глава военного ведомства Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис. По его словам, США сейчас оценивают разведывательные данные о химической атаке в Сирии.