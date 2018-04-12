12:56 12.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Молдова и Украина договорились о упрощении пересечения границ – ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом договорились о совместном упрощении пересечении границ для граждан обеих стран.

Молдова и Украина договорились о упрощении пересечения границ – ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам украинского президента, обе страны договорились о совместном упрощении правил пересечения границ. Для этого будет организован совместный контроль на пунктах пропуска через украинско-молдавскую госграницу.

Также Порошенко добавил, что соответствующий Закон о ратификации Соглашения подписал в присутствии главы правительства Республики Молдова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на украинских контрольно-пропускных пунктах, граничащих с Польшей, образовались очереди из транспортных средств, выезжающих из Украины.


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