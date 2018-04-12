Украина должна освещать информацию о нарушении прав человека на международной арене, - посол Канады

Об этом посол Канады заявил на форуме по безопасности в Киеве.

Также в своем микроблоге в Twitter он отметил, что для Украины очень важно обеспечить соответствующее структуры. В частности, чтобы собрать необходимые доказательства.

"Можно что-то делать, когда будет поступать соответствующая информация из страны по Крыму и Донбассу. Украина должна освещать эту информацию (о нарушении прав человека, - ред.) на международной арене", - добавил Роман Ващук.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна не намерена участвовать в новой военной операции в Сирии против режима президента страны Башара Аль-Асада.