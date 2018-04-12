09:32 12.04.2018 | Политика | Новости
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ЦИК Азербайджана подтвердил победу Алиев

Центральный избирательный комитет Азербайджана объявил первичные результаты президентских выборов.

ЦИК Азербайджана подтвердил победу Алиев

По данным ЦИК ныне действующий президент страны набрал 86,09% голосов избирателей. Как сообщает в четверг утром, 12 апреля, азербайджанское агентство ABC.AZ, которое цитирует словам председателя избирательной комиссии Мезахира Панахова, большинство голосов набрал кандидат от правящей партии "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) Ильхам Алиев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вера вечером в Азербайджане объявили первые данные экзит-поллов на выборах президента страны, которые прошли в среду, 11 апреля. По предварительным подсчетам, проведенных независимым исследовательским центром "Els", действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев побеждает на выборах главы государства. Он набирая 82,71% голосов избирателей.


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