10:59 12.04.2018 | Политика | Новости
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Трамп назвал Асада и Россию ответственными за химическую атаку

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает именно Москву и сирийский режим Башара Асада ответственными за использование химического оружия в сирийском городе Дума.

Трамп назвал Асада и Россию ответственными за химическую атаку

Он возлагает ответственность за эту атаку на Сирию и Россию. Как заявил пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в четверг, 12 апреля, во время брифинга для журналистов, который транслировал телеканал CNN.

Он также обратила внимание на серьезность ситуации, подчеркнув, что президент отказался от своей поездки в Центральную Америку, чтобы сосредоточиться на ситуации вокруг Сирии.

Мы рассматриваем много вариантов, все они до сих пор находятся на столе. Окончательное решение еще не принято, - заверила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила в среду, 11 апреля, что все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ответственность за химическую атаку в сирийском городе Дума 7 апреля несет именно режим Башара Асада.


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