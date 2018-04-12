21:55 12.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Трамп может отменить приглашение Путина в Вашингтон

В Вашингтоне могут отменить приглашение президента Соединенных Штатов Америки к президенту России Владимиру Путину посетить Белый дом.

Трамп может отменить приглашение Путина в Вашингтон

Сейчас Соединенные Штаты обдумывают ответ на ужасные последствия применения химического оружия в Сирии и причастность России к химической атаке в Великобритании. Поэтому пришло время, чтобы отменить приглашение Путина посетить Белый дом.

Такое мнение в четверг, 12 апреля, высказал бывший сотрудник Пентагона и советник вице-президента Джозефа Байдена по вопросам национальной безопасности Майкл Карпентер.

При этом, как написал Карпентер в своей статье изданию USA Today, он не понимает, почему Трамп пригласил Путина в Белый дом после того, как Кремль обвинили в применении нервно-паралитического вещества против бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери на территории главного союзника США - Великобритании.

Советник вице-президента считает, что такое приглашение грозит внести разлад в отношения с европейскими союзниками относительно изоляции России и создаст впечатление о слабости президента Трампа.

Желание Трампа иметь дружеские отношения с Путиным лишь поощряет Москву действовать агрессивно, зная, что не будет серьезных последствий такого поведения", - написал Карпентер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 2 апреля в Белом доме подтвердили, что вскоре может состояться встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина.


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