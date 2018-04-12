В Азербайджане подвели итоги президентских выборов

Как отмечается, выборы состоялись в среду, 11 апреля.

Во время голосования, оппозиционные партии бойкотировали процесс выборов, обвиняя Алиева в авторитарном правлении и подавлении политического инакомыслия.

Правящая партия Азербайджана объявила о победе Алиева через два часа после закрытия избирательных участков.

Как отметил старший чиновник партии Али Ахмедов, избиратели сделали правильный выбор, и этот выбор - Ильхам Алиев.

Кроме того, к поздравлениям присоединился президент Украины, Петр Порошенко и поздравил политика с уверенной победой.

"Искренне поздравляю Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах президента Азербайджана! Уверен, что украинско-азербайджанское стратегическое партнерство станет еще крепче", - написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Центральный избирательный комитет Азербайджана объявил первичные результаты президентских выборов. По данным ЦИК ныне действующий президент страны набрал 86,09% голосов избирателей.