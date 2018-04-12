13:35 12.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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США надеяться на вступлении Украины в НАТО

Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что американское правительство поддерживает намерение Украины вступить в НАТО.

США надеяться на вступлении Украины в НАТО

Об этом она сообщила в рамках Киевского форума по вопросам безопасности.

По ее словам, Украина уже сейчас движется к членству в Альянсе, поскольку выполняет Годовые национальные планы.

Посол считает, что после вхождения Украины в НАТО, реакция РФ будет не очень положительной.

"Реакция России не будет хорошей. В случае Черногории мы увидели, что Россия становится довольно агрессивной, когда страны начинают присоединение к НАТО", - подчеркнула дипломат.

Она также добавила, что РФ обычно прибегает к методам гибридной войны, кибервойны и дестабилизации других государств, пытаясь изменить их позицию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", кроме борьбы с внешней агрессией на Донбассе и в Крыму, в Украине идет не менее важна борьба с коррупцией. По мнению Хатчисон, Украине необходима усиленная борьба с коррупцией, установка и развитие демократических институтов, в том числе и свободная судебная система и неподконтрольные антикоррупционные суды.


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