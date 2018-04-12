Россия должна ответить после доклада ОЗХО, - МИД Британии

Об этом сообщает пресс-служба британского МИД.

По его словам,данный вывод основан на исследованиях в четырех независимых, авторитетных мировых лабораториях по всему миру, которые получили идентичные итоги, а значит нет сомнений в том, какое конретно средство применялось и кто ответственен за отравление.

Джонсон подчеркнул, что лишь у России есть соответствующие средства, мотивы и записи, но применение химического оружия не может быть оправданно и ему следует положить конец

Руководитель МИД сообщил, что британская сторона для соблюдения прозрачности распространила отчет лабораторий для всех стран-членов организации, включая Россию.

Британия созвала сессию Исполнительного совета ОЗХО в следующую среду, 18 марта, чтобы обсудить следующие шаги. Кремль должен дать ответы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Лондоне пятеро преступников в балаклавах организовали ограбление магазина с дорогими швейцарскими часами.