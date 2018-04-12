19:54 12.04.2018 | Политика | Новости
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Россия должна ответить после доклада ОЗХО, - МИД Британии

Руководство Российской Федерации должно предоставить ответы после того, как эксперитза Организации по запрещению химического оружия подтвердила, что экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Так заявил Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Россия должна ответить после доклада ОЗХО, - МИД Британии

Об этом сообщает пресс-служба британского МИД.

По его словам,данный  вывод основан на исследованиях в четырех независимых, авторитетных мировых лабораториях по всему миру, которые получили идентичные итоги, а значит нет сомнений в том, какое конретно средство применялось и кто ответственен за отравление. 

Джонсон подчеркнул, что лишь у России есть соответствующие средства, мотивы и записи, но применение химического оружия не может быть оправданно и ему следует положить конец

Руководитель МИД сообщил, что британская сторона для соблюдения прозрачности распространила отчет лабораторий для всех стран-членов организации, включая Россию.

Британия созвала сессию Исполнительного совета ОЗХО в следующую среду, 18 марта, чтобы обсудить следующие шаги. Кремль должен дать ответы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в  Лондоне пятеро преступников в балаклавах организовали ограбление магазина с дорогими швейцарскими часами.


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