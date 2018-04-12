Россие не понравится вступление Украины в НАТО, - посол США

Об этом сообщил Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон во время 11-го Киевского форума по безопасности.

Хатчисон заявила, что Россия превращается в весьма агрессивную страну, когда начинается рассматр вопроса вступления в НАТО, она использует гибридное ведения войны, кибернападения, обычную дестабилизацию.

По ее мнению, Россия исследует средства, которыми она сумела бы дестабилизировать союзников НАТО, которые планируют туда вступить.

Она подчеркнула, что партнерство в НАТО есть крайне важным, организация ценит партнеров, даже если они находятся вне континента, хотя часть из них хотят быть партнером, а другие - нет.

Посол заявила, что миссией НАТО является сохранение любой страны, которая имеет или хочет иметь западные ценности, и Украина выступает одним из очень ценных партнеров, которой оказывается помощь, на что реагирует Россия, вторгаясь в территорию.



По ее словам, они здесь, чтобы делать правильные вещи, и не ожидают хорошего результата от России. Альянс беспокоит суверенитет украинского территории и он хочет помочь.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский союз синхронизировать санкции против России с Соединенными Штатами Америки.