Против Ирана продлили санкции

Об этом сообщает Совет ЕС.

Принятые ограничительные меры вмещают в свой список неразрешение на въезд и временную нейтрализацию активов для 82 человек и одной организации.

В частности, заморожен экспорт оборудования в Иран, если есть вероятность его применения для внутренних репрессий, а также устройств для мониторинга телекоммуникаций.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Украина в ближайшее время планирует ввести новый пакет санкций против Российской Федерации, учитывая американские санкции из-за вмешательства РФ в выборы.