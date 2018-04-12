18:51 12.04.2018 | Политика | Новости
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Против Ирана продлили санкции

Совет Европейского союза продлил ограничительные меры, примененные до этого в сторону Ирана, до 13 апреля 2019 года. Решение принято в ответ на существенные несоблюдения и игнорирования прав человека.

Против Ирана продлили санкции

Об этом сообщает Совет ЕС.

Принятые ограничительные меры вмещают в свой список неразрешение на въезд и временную нейтрализацию активов для 82 человек и одной организации.

В частности, заморожен экспорт оборудования в Иран, если есть вероятность его применения для внутренних репрессий, а также устройств для мониторинга телекоммуникаций.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Украина в ближайшее время планирует ввести новый пакет санкций против Российской Федерации, учитывая американские санкции из-за вмешательства РФ в выборы.


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