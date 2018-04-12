Приближение выборов поможет найти голоса для отмены неприкосновенности, - Парубий

Первое голосование состоится на этой сессии. Я верю, что решение Конституционного суда по этому вопросу будет в скором времени.

Такое мнение в четверг, 12 апреля, высказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. При этом он убежден, что в парламенте хватит голосов для отмены депутатской неприкосновенности.

Мы будем иметь возможность и шанс на этой сессии провести первое голосование. Для него достаточно 226 голосов, - пояснил Парубий, добавив, что в соответствии с процедурой внесения изменений в Конституцию Украины окончательное принятие законопроекта возможно на следующей сессии конституционным большинством голосов, то есть, 300 голосами.

Вместе с тем глава парламента выразил уверенность в том, что можно будет найти и 300 голосов, несмотря на скептическое отношение к этому моменту.

По его словам, положительным фактором для утверждения этих изменений станет приближение выборов. Для народных депутатов будет крайне важно дать ответ на тот общественный запрос, который сегодня есть, - подчеркнул Парубий

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Конституционный суд Украины в течение месяца предоставит заключение по двум законопроектам об отмене депутатской неприкосновенности.