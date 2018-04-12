14:57 12.04.2018 | Политика | Новости
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Президент США заявил, что никогда не называл сроков удара по Сирии

Лидер США Дональд Трамп рассказал, что никогда не обозначал сроков удара по Сирии. По его словам, он только заявил, что удар по Сирии может быть нанесен уже в ближайшее время, однако может и не так скоро как хотелось бы.

Президент США заявил, что никогда не называл сроков удара по Сирии

Соответствующая запись появилась на его странице в Twitter.

При этом глава американского государства подчеркнул, что его администрация проделала эффективную работу по освобождению региона от группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Как считает Трамп, его страна заслуживает благодарности за это.

Кстати, совсем недавно президент США предложил России готовиться к тому, что американские военные нанесут ракетный удар по Сирии.

"Не надо сотрудничать с убивающими газом животным, которое убивает своих людей и наслаждается этим!", — написал в Twitter.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ВВС и ВМФ Великобритании мобилизировали все ракетное вооружение для возможного удара по Сирии.Сообщается, что Британия уже направила свои корабли, на борту которых находится 8 истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado.


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