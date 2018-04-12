Президент США заявил, что никогда не называл сроков удара по Сирии

Соответствующая запись появилась на его странице в Twitter.

При этом глава американского государства подчеркнул, что его администрация проделала эффективную работу по освобождению региона от группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Как считает Трамп, его страна заслуживает благодарности за это.

Кстати, совсем недавно президент США предложил России готовиться к тому, что американские военные нанесут ракетный удар по Сирии.

"Не надо сотрудничать с убивающими газом животным, которое убивает своих людей и наслаждается этим!", — написал в Twitter.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ВВС и ВМФ Великобритании мобилизировали все ракетное вооружение для возможного удара по Сирии.Сообщается, что Британия уже направила свои корабли, на борту которых находится 8 истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado.