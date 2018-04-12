14:33 12.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Премьер-министр Литвы уверен в необходимости поставлять Украине оружие

Глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис удостоверился в том, что украинскому государству необходимо в дальнейшем поставлять летальное вооружение. Такие выводы премьер сделал после визита на восток Украины. 

Премьер-министр Литвы уверен в необходимости поставлять Украине оружие

Об этом стало известно на 11-м международном форуме по безопасности в Киеве в четверг, 12 апреля.

Как отмечается, премьер-министр Литвы посетил Донбасс, чтобы лично посмотреть регион, пострадавший от российской агрессии. Оказалось, что украинские воены все еще нуждаются в оружие. Ведь, как известно, на востоке Украины до сих пор продолжается антитеррористическая операция.

"Мы должны и дальше помогать Украине летальным оружием не для того, чтобы показать всему миру, что мы хотим поощрять войну. Нет, мы должны защищаться. Потому что предоставление летального оружия означает, что мы можем сохранить жизни снайперов, других военных, гражданских", - сказал он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Вооруженные силы Украины за несколько недель могут разбить подразделения российских войск, которые находятся на оккупированных территориях Донбасса.


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