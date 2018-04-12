14:55 12.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Разрыва соглашения с Россией не будет, - Порошенко

Президент Украины не планирует разрыв дружеского масштабного соглашения касательно взамодействия с Россией, потому что оно содержит положения об уважении суверенитета и государственной целостности Украины.

Разрыва соглашения с Россией не будет, - Порошенко

Об этом сообшает глава государства заявил во время Киевского форума по безопасности.

По словам лидера страны, дальнейшим шагом послужит отправка в украинский парламент законопроекта о скорейшем прекращении действия конкретных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами.

Но это произойдет именно на том участке договора, где он не совпадает с национальными интересами государства и реализацией украинского права на самооборону, а окончательно договор с Российской Федерацией растрогнут не будет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", твиты Трампа о России демонстрируют, как ошибочная информация может привести к глобальному кризису.


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