Об этом сообшает глава государства заявил во время Киевского форума по безопасности.

По словам лидера страны, дальнейшим шагом послужит отправка в украинский парламент законопроекта о скорейшем прекращении действия конкретных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами.

Но это произойдет именно на том участке договора, где он не совпадает с национальными интересами государства и реализацией украинского права на самооборону, а окончательно договор с Российской Федерацией растрогнут не будет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", твиты Трампа о России демонстрируют, как ошибочная информация может привести к глобальному кризису.