Порошенко обсудил с ​​Мэй ужесточение санкций против России

Во время разговора речь шла об ужесточении санкций против России. Как сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко, Порошенко выразил солидарность с британским народом и правительством об отравлении Сергея Скрипаля в городе Солсбери.

Президент заверил премьера в готовности оказать помощь в расследовании этого дела в случае необходимости.

В свою очередь Мэй поблагодарила Украину за проявление солидарности с Великобританией и в очередной раз осудила агрессию России на Донбассе и Крыму. Кроме того, обсуждался вопрос усиления санкций в ответ на агрессивные действия РФ.

Собеседники также обсудили вопросы усиления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в феврале Порошенко в Мюнхене во время конференции по безопасности провел встречу с Мэй, во время которой обсудили развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.