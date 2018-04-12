Порошенко и Турчинов поздравили сотрудников ракетно-космической отрасли

Президент Украины Петр Порошенко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравили сотрудников ракетно-космической отрасли с профессиональным праздником.

Так, глава государства на своей странице в Facebook написал, что разработки наших инженеров по ракетостроению помогают защищать территориальную целостность и независимость Украины.

Поздравляю работников ракетно-космической отрасли Украины. О работе наших инженеров по ракетостроению знают во всем мире, а их разработки помогают защищать территориальную целостность и независимость нашей страны, - говорится в поздравлении.

Глава государства добавил, что благодаря идеям и разработкам работников ракетно-космической отрасли "наша страна стала в ряд государств, которые прокладывали человечеству дорогу к звездам".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко, в среду, 11 апреля, подписал Указ о проведении в Украине военного парада в День независимости страны. Своим Указом глава государства поручил Кабинету Министров, Министерству иностранных дел, областным, Киевской городской государственной администрации, Госкомитету телевидения и радиовещания Украины провести ряд торжественных мероприятий в связи с 27- годовщиной независимости Украины.