17:52 12.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко анонсировал введение новых санкций против РФ

Украина в ближайшее время планирует ввести новый пакет санкций против Российской Федерации, учитывая американские санкции из-за вмешательства РФ в выборы.

Порошенко анонсировал введение новых санкций против РФ

Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе выступления на Киевском форуме по безопасности, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что украинский президент поддержал экономические ограничения и решение о замораживании счетов окружения Путина, недавно принятое Вашингтоном. Он отметил, что Украина планирует принять аналогичное решение.

"Я обратился в соответствующие ведомства, для подготовки предложений. Чтобы СНБО подготовил необходимый пакет ограничительных мер против России", - заявил Порошенко.

Помимо этого, по мнению главы Украины, пока попытки России изменить результаты выборов не имели успеха.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский союз синхронизировать санкции против Российской Федерации с Соединенными Штатами Америки. Он уверен, что только так будет максимальный эффект от санкций.


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