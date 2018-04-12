Порошенко анонсировал введение новых санкций против РФ

Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе выступления на Киевском форуме по безопасности, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что украинский президент поддержал экономические ограничения и решение о замораживании счетов окружения Путина, недавно принятое Вашингтоном. Он отметил, что Украина планирует принять аналогичное решение.

"Я обратился в соответствующие ведомства, для подготовки предложений. Чтобы СНБО подготовил необходимый пакет ограничительных мер против России", - заявил Порошенко.

Помимо этого, по мнению главы Украины, пока попытки России изменить результаты выборов не имели успеха.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский союз синхронизировать санкции против Российской Федерации с Соединенными Штатами Америки. Он уверен, что только так будет максимальный эффект от санкций.