13:38 12.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко: "ахиллесовой пятой" России является ее агрессия против Украины

Глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что "ахиллесовой пятой" Российской Федерацией является ее агрессия против нашей страны. Такое заявление президент Украины сделал в ходе форума по безопасности в Киеве.

Порошенко:

Согласно словам Порош же длительноевремя Кремль подпитывал маргинальные, которые называет себя патриотическими, силы в Украине и за ее пределами. Таким образом, власти России культивировали альтернативную повестку дня с альтернативными ценностями для Европы и за ее пределами.

Вместе с тем Порошенко отметил, что Кремль выстраивал сети влияния внутри стран и обществ, которые готовы включаться в необходимый момент и создать окно возможностей для России.

"Кремлевские сети влияния - это, по сути, карточный домик, который быстро развалится, если встретится со скоординированным и мощным ответом», - убежден глава государства.

Порошенко считает, что "ахиллесовой пятой" России является именно ее агрессия против Украины, и путь к победе в этой войне против московского агрессора проходит через нашу победу в Украине.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский союз синхронизировать санкции против Российской Федерации с Соединенными Штатами Америки.


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