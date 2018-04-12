20:05 12.04.2018 | Политика | Новости
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ОЗХО подтвердила, что Скрипаль был отравлен "Новичком"

Эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили, что при покушении на убийство бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля было использовано отравляющее вещество "Новичок".

ОЗХО подтвердила, что Скрипаль был отравлен

Результаты анализов биологических образцов и образцов окружающей среды, сделанные выбранными ОЗХО лабораториями, подтверждают выводы Великобритании о химическом веществе токсического действия, которое использовалось в Солсбери и от которого серьезно пострадали несколько человек. Об этом сказано в заявлении экспертов ОЗХО.

Как сообщает в четверг, 12 апреля, телеканал Sky News, которые цитирует заявления Организации, эксперты отметили "высокую степень чистоты вещества".

В докладе также сказано, что выводов Великобритании по отравляющему веществу, однако не приводится его название. Оно указано в полной версии доклада, который эксперты направили странам-участницам организации.

Напомним, ОЗХО завершила расследование по отравлени Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери и передала результаты Великобритании.

Как сообщал УРА-Информ, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в России.


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