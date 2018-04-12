ОЗХО подтвердила, что Скрипаль был отравлен "Новичком"

Результаты анализов биологических образцов и образцов окружающей среды, сделанные выбранными ОЗХО лабораториями, подтверждают выводы Великобритании о химическом веществе токсического действия, которое использовалось в Солсбери и от которого серьезно пострадали несколько человек. Об этом сказано в заявлении экспертов ОЗХО.

Как сообщает в четверг, 12 апреля, телеканал Sky News, которые цитирует заявления Организации, эксперты отметили "высокую степень чистоты вещества".

В докладе также сказано, что выводов Великобритании по отравляющему веществу, однако не приводится его название. Оно указано в полной версии доклада, который эксперты направили странам-участницам организации.

Напомним, ОЗХО завершила расследование по отравлени Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери и передала результаты Великобритании.

Как сообщал УРА-Информ, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в России.