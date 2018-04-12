Отравление Скрипалей для многих стало "холодным душем", - Порошенко

Об этом он заявил во время открытия 11-го международного форума по безопасности который начал свою работу в Киеве.

По словам главы государства, факт применения Россией химического оружия впервые зафиксирован еще со времен Второй мировой войны.

Президент считает, что политика Российской Федерации основана на лжи и отрицании присутствия своих регулярных войск на Донбассе.

Так же показательно и цинично она врет с самых высоких трибун международных организаций лозунгами "их там нет" о ситуации в Украине, - добавил глава Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко по телефону переговорил с премьер-министров Великобритании Терезой Мэй. Во время разговора речь шла об ужесточении санкций против России.