13:54 12.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Отравление Скрипалей для многих стало "холодным душем", - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко вновь упомянул об агрессивной политики РФ  и назвал отравление Скрипалей холодным душем для всего цивилизованного мира.

Отравление Скрипалей для многих стало

Об этом он заявил во время открытия 11-го международного форума по безопасности который начал свою работу в Киеве.

По словам главы государства, факт применения Россией химического оружия впервые зафиксирован еще со времен Второй мировой войны.

Президент считает, что политика Российской Федерации основана на лжи и отрицании присутствия своих регулярных войск на Донбассе.

Так же показательно и цинично она врет с самых высоких трибун международных организаций лозунгами "их там нет" о ситуации в Украине, - добавил глава Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко по телефону переговорил с премьер-министров Великобритании Терезой Мэй. Во время разговора речь шла об ужесточении санкций против России.


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