Нужно допустить наблюдателей на место атаки в Сирии, - генсек НАТО

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

По его словам, в Альянсе решительным образом обсудили вопрос Сирии, особенно применение химического оружия. Он назвал данное нападение ужасающим и угрожающим международному миру и безопасности, потому что оно привело смерть десятков мирных людей, в том числе большого числа детей.

Столтенберг от имени НАТО призвал сирийский режим Асада с приверженцами предоставить абсолюный и беспрепятственный доступ для международной медицинской помощи и международных наблюдателей на указанную территорию.

Генеральный секретарь добавил, что причастные к этому должны понести ответственность во имя защиты запрета на использование химического оружия.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в том случае, если Украинское государство вступит в Организацию Североатлантического договора Североатлантический Альянс, произойдет негативная реакция России.