10:39 12.04.2018 | Политика | Новости
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Канада не планирует участвовать в операции в Сирии, - Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна не намерена участвовать в новой военной операции в Сирии против режима президента страны Башара Аль-Асада.

Канада не планирует участвовать в операции в Сирии, - Трюдо

Соответствующие заявление глава правительства сделал в интервью Radio Canada International.

Трюдо напомнил, что канадские военные проводят операции на севере Ирака и в Латвии, а в будущем отправятся также в Мали. Вместе с тем премьер напомнил, что Канада предоставляет гуманитарную помощь и пытается найти дипломатическое и политическое решение конфликта в Сирии.

"Канада "останется вместе со своими союзниками, чтобы попытаться противостоять военным преступлениям против человечности" - заявил глава правительства Канады.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", военные структуры, подчиненные режим  сирийского президента Башара Асада, частично переместили боевые самолеты на базу "Хмеймим", которую использует Россия, в ответ на вероятный авиаудар коалиции под руководством США.


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