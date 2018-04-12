Канада не планирует участвовать в операции в Сирии, - Трюдо

Соответствующие заявление глава правительства сделал в интервью Radio Canada International.

Трюдо напомнил, что канадские военные проводят операции на севере Ирака и в Латвии, а в будущем отправятся также в Мали. Вместе с тем премьер напомнил, что Канада предоставляет гуманитарную помощь и пытается найти дипломатическое и политическое решение конфликта в Сирии.

"Канада "останется вместе со своими союзниками, чтобы попытаться противостоять военным преступлениям против человечности" - заявил глава правительства Канады.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", военные структуры, подчиненные режим сирийского президента Башара Асада, частично переместили боевые самолеты на базу "Хмеймим", которую использует Россия, в ответ на вероятный авиаудар коалиции под руководством США.