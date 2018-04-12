10:12 12.04.2018 | Политика | Новости
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Генсек ООН сделал важное заявления: европейские лидеры встревожены

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в очередной раз призвал европейских лидеров повлиять на урегулирование ситуации в Сирии. Об этом передает официальный сайт ООН.

Генсек ООН сделал важное заявления: европейские лидеры встревожены

По его словам, использование химического оружие в ходе боевых действий в Восточной Гуте нарушает все возможные международные соглашения о ведении войны. Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших и в очередной раз призвал европейских лидеров быть солидарными в вопросах прекращения войны в Сирии.

"Наши усилия должны состоять в прекращении страданий сирийского народа", - подытожил генсек ООН.

Напомним, что в сирийской Думе налетела правительственная авиация Ассда, распылила ядовитый газ - зарин. В результате налета погибло половина медицинского персонала, и четверть пациентов, по гибло более 150 человек, более 200 оказались госпитализированы. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр иностранных дел Павел Климкин считает химическую атаку по сирийской больницы в городе Думе преступлением против человечности.


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