Генсек ООН сделал важное заявления: европейские лидеры встревожены

По его словам, использование химического оружие в ходе боевых действий в Восточной Гуте нарушает все возможные международные соглашения о ведении войны. Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших и в очередной раз призвал европейских лидеров быть солидарными в вопросах прекращения войны в Сирии.

"Наши усилия должны состоять в прекращении страданий сирийского народа", - подытожил генсек ООН.

Напомним, что в сирийской Думе налетела правительственная авиация Ассда, распылила ядовитый газ - зарин. В результате налета погибло половина медицинского персонала, и четверть пациентов, по гибло более 150 человек, более 200 оказались госпитализированы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр иностранных дел Павел Климкин считает химическую атаку по сирийской больницы в городе Думе преступлением против человечности.