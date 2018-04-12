13:15 12.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Евросоюз должен синхронизировать санкции против России с США, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский союз синхронизировать санкции против Российской Федерации с Соединенными Штатами Америки.

Евросоюз должен синхронизировать санкции против России с США, - Порошенко

Он уверен, что только так будет максимальный эффект от санкций. Об этом в четверг, 12 апреля, глава государства заявил во время форума по безопасности, который проходит в Киеве.

Как сообщает пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Twitter, чтобы изменить поведение России, мы должны обеспечить максимальный эффект от санкций, а это возможно, если Европейский Союз последует примеру США и весь мир синхронизирует с ними свои санкции, особенно в финансовой сфере.

Глава государства также напомнил о поручении правительству и СНБО Украины подготовить соответствующие ограничительные меры в отношении РФ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко анонсировал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросу введения санкций против России.

По его словам, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос введения санкций против российских олигархов, в частности, под санкции попадет Олег Дерипаска.


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