Евросоюз должен синхронизировать санкции против России с США, - Порошенко

Он уверен, что только так будет максимальный эффект от санкций. Об этом в четверг, 12 апреля, глава государства заявил во время форума по безопасности, который проходит в Киеве.

Как сообщает пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Twitter, чтобы изменить поведение России, мы должны обеспечить максимальный эффект от санкций, а это возможно, если Европейский Союз последует примеру США и весь мир синхронизирует с ними свои санкции, особенно в финансовой сфере.

Глава государства также напомнил о поручении правительству и СНБО Украины подготовить соответствующие ограничительные меры в отношении РФ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко анонсировал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросу введения санкций против России.

По его словам, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос введения санкций против российских олигархов, в частности, под санкции попадет Олег Дерипаска.