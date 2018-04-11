За нарушение избирательного законодательства в Украине будут штрафовать

Документ вносит изменения, в том числе, в Уголовный кодекс. Ключевая цель законопроекта - установление наказания за нарушение прав избирателей и предотвращение попыток нарушить избирательные права. В частности, правительство предлагает установить штрафы за предвыборную агитацию лицом, участие которого в ней запрещено законом, агитацию вне установленных законом сроков, агитацию в формах с применением средств, которые противоречат Конституции или законам Украины.

При этом штрафы увеличиваются в пределах от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов, в служебные и должностные лица будут платить штраф в пределах от 200 до 300 необлагаемых минимумов.

Агитация, которая сопровождается предоставлением избирателям денег, товаров, услуг, льгот повлечет за собой штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов. Умышленное разглашение избирателем результатов голосования путем их демонстрации в помещении для голосования - от 100 до 200 необлагаемых минимумов.

Уничтожение избирателем своего бюллетеня, вынесение его за пределы помещения для голосования - от 100 до 200 необлагаемых минимумов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Европарламенте ожидают, что Верховная Рада Украины примет избирательный кодекс этой осенью.