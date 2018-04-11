В Сирии готовятся к авиаудару США

Об этом сообщает Le Figaro.

Сообщается, что военнослужащие Сирии еще вчера,11 апреля, начали оставлять наимасштабнейшие авиабазы, в том числе военный аэродром в городе Думейр.

Указано, что, в частности, была проведена эвакуация личного состава из главных пунктов управления армии. В указанном месте группировались самолеты, которые наносили последние удары по Восточной Гуте, что свидетельствует о том, что сирийская сторона осуществляет попытки подготовки собственного современного вооружения.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", после ракетного удара Соединенных Штатов Америки по Сирии сотруться с лица Земли все доказательства применения на территории химического оружия.