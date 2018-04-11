В Госдепе США подсчитали количество жертв атаки в Сирии

Об этом сообщает издание DW.

По словам представителя, США пока не знают какое именно вещество было использовано при химической атаке в Сирии. Однако, Нойерт утверждает, что доступ к химическому оружию есть лишь у определенных участников сирийского конфликта, но далеко не у всех из них есть доступ к системам, используемым для его применения.

Также отмечается, что с начала 2018 года было совершено девять атак с применением химического оружия. Подобная ситуация, по мнению представителя Госдепа, неприемлема.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Британии Тереза Мэй по телефону переговорила с президентами Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры трех стран согласились с тем, что международное сообщество должно ответить на применение химического оружия в Сирии.