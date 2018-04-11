08:20 11.04.2018 | Политика | Новости
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В Госдепе США подсчитали количество жертв атаки в Сирии

Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что жертвами атаки с предполагаемым применением химического оружия в Сирии стали не менее 85 человек.

В Госдепе США подсчитали количество жертв атаки в Сирии

Об этом сообщает издание DW.

По словам представителя, США пока не знают какое именно вещество было использовано при химической атаке в Сирии. Однако, Нойерт утверждает, что доступ к химическому оружию есть лишь у определенных участников сирийского конфликта, но далеко не у всех из них есть доступ к системам, используемым для его применения. 

Также отмечается, что с начала 2018 года было совершено девять атак с применением химического оружия. Подобная ситуация, по мнению представителя Госдепа, неприемлема.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Британии Тереза Мэй по телефону переговорила с президентами Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры трех стран согласились с тем, что международное сообщество должно ответить на применение химического оружия в Сирии.


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