09:15 11.04.2018 | Политика | Новости
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В Азербайджане в среду стартуют внеочередные выборы президента

В Азербайджане в среду, 11 апреля, пройдут внеочередные президентские выборы.

В Азербайджане в среду стартуют внеочередные выборы президента

На пост главы государства претендуют восемь кандидатов, в том числе и действующий глава государства Ильхам Алиев. Как сообщают местные СМИ, очередные президентские выборы должны были состояться в Азербайджане 17 октября.

Однако президент Ильхам Алиев 5 февраля текущего года подписал распоряжение о проведении 11 апреля внеочередных выборов.

Согласно изменениям, внесенным осенью 2016 года в Конституцию Азербайджана, президент страны будет избираться на семь лет.

При этомт нижнего порога явки избирателей в Азербайджане нет, поэтому выборы считаются состоявшимися при любом количестве проголосовавших.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Алиев возглавляет Алиев с 2003 года. Он переизбирался главой государства в 2008 и в 2013 годах.


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