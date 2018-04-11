В Азербайджане в среду стартуют внеочередные выборы президента

На пост главы государства претендуют восемь кандидатов, в том числе и действующий глава государства Ильхам Алиев. Как сообщают местные СМИ, очередные президентские выборы должны были состояться в Азербайджане 17 октября.

Однако президент Ильхам Алиев 5 февраля текущего года подписал распоряжение о проведении 11 апреля внеочередных выборов.

Согласно изменениям, внесенным осенью 2016 года в Конституцию Азербайджана, президент страны будет избираться на семь лет.

При этомт нижнего порога явки избирателей в Азербайджане нет, поэтому выборы считаются состоявшимися при любом количестве проголосовавших.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Алиев возглавляет Алиев с 2003 года. Он переизбирался главой государства в 2008 и в 2013 годах.