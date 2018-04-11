Украинская армия за несколько недель может разбить подразделения российских войск на Донбассе, - Турчинов

Сейчас оккупационные подразделения, а это два армейских корпуса и несколько батальонно-тактических групп, подчиненных восьмой армии Южного военного округа России, уже могут быть разбиты. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью изданию "Гордон", опубликованном в среду, 11 апреля.

Вместе с тем, секретарь СНБО отметил важность "реальной оценки врага" при планировании военной операции. По его словам решающим является вопрос о том, сколько дополнительных дивизий президент России Владимир Путин бросит против Украины. Фактически-то у нас война идет не с какими-то фейковыми "республиками", а с Российской Федерацией. Именно ее вооруженные силы противостоят нам и на востоке, и в Крыму, - добавил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ядерное разоружение Украины было " исторической ошибкой". Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой они были написаны. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью изданию "Гордон", которое было опубликовано в среду, 11 апреля.