Украина и Македония подпишут соглашение о безвизовом режиме

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который находится в Македонии с визитом.

По словам Климкина, на встречах в Македонии заключены договоренности, что в ближайшее время будет подписано соглашение о безвизовом режиме, текст которого почти готов, а также улучшиться функционирование зоны взаимоторговли.

Он добавил, что у Украины один путь, а именно в ЕС и НАТО, но для этого нужно работать сообща.

Известно, что в прошлом месяце, 15 марта, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении временного безвизового режима для граждан Македонии.

Напомним, как аранее сообщал "УРА-Информ", по биометрическому паспорту европейские страны посетили более 470 тысяч украинских граждан.