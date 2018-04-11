18:16 11.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Македония подпишут соглашение о безвизовом режиме

В скорейшем времени между Украиной и Македонией официально подтвердиться соглашение о безвизовом режиме. Также запланировано поднятия уровня функционирования зоны свободной торговли между странами.

Украина и Македония подпишут соглашение о безвизовом режиме

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который находится в Македонии с визитом.

По словам Климкина, на встречах в Македонии заключены договоренности, что в ближайшее время будет подписано соглашение о безвизовом режиме, текст которого почти готов, а также улучшиться функционирование зоны взаимоторговли.

Он добавил, что у Украины один путь, а именно в ЕС и НАТО, но для этого нужно работать сообща.

Известно, что в прошлом месяце, 15 марта, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении временного безвизового режима для граждан Македонии.

Напомним, как аранее сообщал "УРА-Информ", по биометрическому паспорту европейские страны посетили более 470 тысяч украинских граждан.


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