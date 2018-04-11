Турчинов считает ошибкой ядерное разоружение Украины

Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой они были написаны. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью изданию "Гордон", которое было опубликовано в среду, 11 апреля.

При этом Турчинов уверен, что только сильная Украина может заставить себя уважать и считаться со своими национальными интересами. Пока Украина не стала членом НАТО, а это не близкая перспектива, мы должны понимать, что в случае масштабной агрессии будем вынуждены, как и в 2014 году, рассчитывать только на собственные силы.

Он также отметил, что от масштабного вторжения ядерную страну может остановить только мощное современное оружие сдерживания. По моему личному убеждению, эту задачу надо решить нашей стране в приоритетном порядке, - уверен Турчинов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Турчинов заявлял, что Украина, как в феврале-марте 2014 года, так и сейчас не может объявить войну Российской Федерации, поскольку Россия является ядерной страной, а у Украины нет оружия, чтобы ей противостоять.