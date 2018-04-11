Трамп, Мэй и Макрон заявили о необходимости ответить на химатаку в Сирии

Лидеры трех стран согласились с тем, что международное сообщество должно ответить на применение химического оружия в Сирии. Как сообщает Sky News, во время отдельного разговора Мэй и Трамп сочли сообщения о химической атаке в Сирии "в высшей степени достойными осуждения".

Лидеры считают необходимым ответ международного сообщества для того, чтобы предотвратить использование химического оружия в мире. Все страны должны работать в тесном контакте, чтобы привлечь исполнителей атаки к ответственности, - уверены лидеры трех стран.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Трамп отменил свою поездку на " Саммит Америк", которая состоится в столице Перу Лиме, для подготовки ответа на химическую атаку в Сирии. Вместо него на саммит поедет вице-президент Майк Пенс.