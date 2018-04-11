Савченко просит разрешения на депутатскую деятельность в СИЗО

Об этом сообщает пресс-служба политика, размещенную в сети Facebook.

Указано, что лидер ПП "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", народный депутат Надежда Савченко требует предоставления ей данной возможности, не покидая место заключения.

С этой целью она также обратилась к омбудсмену Людмиле Денисовой с прошением о предоставлении разрешения на встречу с ее официальными помощниками-консультантами.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в квартире народного депутата Надежды Савченко правоохранители провели тщательный обыск.