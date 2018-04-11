18:50 11.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100191060:test

Савченко просит разрешения на депутатскую деятельность в СИЗО

Народный депутат Украины Надежда Савченко, в данный момент пребывающая в СИЗО, опубликовала обращениеГенеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой о предоставления ей права проводить депутатскую, общественную и политическую деятельность.

Савченко просит разрешения на депутатскую деятельность в СИЗО

Об этом сообщает пресс-служба политика, размещенную в сети Facebook.

Указано, что лидер ПП "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", народный депутат Надежда Савченко требует предоставления ей данной возможности, не покидая место заключения.

С этой целью она также обратилась к омбудсмену Людмиле Денисовой с прошением о предоставлении разрешения на встречу с ее официальными помощниками-консультантами.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в квартире народного депутата Надежды Савченко правоохранители провели тщательный обыск.


Поделиться
Читайте также:
 
Под Одессой массовая драка, есть пострадавшие Украина и Македония подпишут соглашение о безвизовом режиме В матче за Кубок Федерации не будет участвовать Свитолина Самолет Качиньского уничтожили два взрыва
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив