Россия ветировала резолюцию Совбеза ООН по Сирии

Как сообщает Reuters, двенадцать членов совета проголосовали "за" принятие резолюции. Вместе с тем Боливия присоединилась к России без голосования, а Китай воздержался.

Сейчас Соединенные Штаты Америки и другие западные страны рассматривают возможность принятия военных действий в связи с недавним нападением в Думе в Сирии. Как пояснила накануне голосования специальный представитель США в ООН Никки Хейли, эта резолюция является минимумом, что может сделать совет, чтобы отреагировать на это нападение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Совет безопасности ООН парализован правом вето. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн осудил реакцию мира на применение химического оружия.