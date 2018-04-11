08:32 11.04.2018 | Политика | Новости
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Россия ветировала резолюцию Совбеза ООН по Сирии

Во вторник вечером, 10 апреля, Россия наложила вето на американский проект резолюции Совета безопасности Организации объединенных наций по Сирии.

Россия ветировала резолюцию Совбеза ООН по Сирии

Как сообщает Reuters, двенадцать членов совета проголосовали "за" принятие резолюции. Вместе с тем Боливия присоединилась к России без голосования, а Китай воздержался.

Сейчас Соединенные Штаты Америки и другие западные страны рассматривают возможность принятия военных действий в связи с недавним нападением в Думе в Сирии. Как пояснила накануне голосования специальный представитель США в ООН Никки Хейли, эта резолюция является минимумом, что может сделать совет, чтобы отреагировать на это нападение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Совет безопасности ООН парализован правом вето. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн осудил реакцию мира на применение химического оружия.


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