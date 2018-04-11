Правительство распределило бюджетные средства на обеспечение школ

Соответствующее решение правительства опубликовано на официальном сайте Кабмина.

В проекте утверждается порядок использования бюджетных средств на издание, приобретение, хранение и доставку учебников и пособий в школы и ПТУ, а также на организацию и проведение финальных этапов Всеукраинских и международных конкурсов в сфере образования, который был разработан Министерством образования и науки с учетом рекомендаций Минфина.

Таким образом в соответствующий порядок включены:

- издание, приобретение, хранение и доставка учебников и пособий (в том числе электронных), пособий серии "Школьная библиотека" для пополнения школьных библиотечных фондов и словарей для учеников и педагогических работников школ и ПТУ.

- создание электронных учебников.

- проведение конкурсного отбора проектов учебников для соискателей полного общего среднего образования.

- Всеукраинский конкурс профессионального мастерства среди соискателей профессионального и (профессионально-технического) образования.

- Международный литературный конкурс ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко.

- Международный конкурс по украинскому языку имени Петра Яцыка и Всеукраинский конкурс ученического творчества.

Кроме того, в проекте учтены замечания Минфина и Минэкономразвития по приведению в соответствие с законом о публичных закупках норм по доставке учебников и пособий.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании дало согласие на бюджет Фонда социального страхования.